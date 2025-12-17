© Agrigentonotizie.it - "I luoghi del Caos". al collegio dei Filippini arte e tradizione tra pupi e presepi

Un viaggio nella Sicilia più profonda, dove l’arte diventa custode della memoria e la tradizione prende forma attraverso materiali, gesti e simboli. Si intitola “I luoghi del Caos” il percorso espositivo che sarà inaugurato il 17 dicembre, alle 18, al collegio dei Padri Filippini in via Atenea ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I LUOGHI DEL CAOS DI ROBERTO VANADIA

