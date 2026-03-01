taxi dal prossimo mese obbligo di almeno due metodi di pagamento elettronici e stazioni di servizio per aiutare gli autisti ad aprire account

A partire dal prossimo mese, i taxi di Hong Kong saranno tenuti a offrire almeno due metodi di pagamento elettronico ai clienti. Inoltre, saranno installate stazioni di servizio per facilitare gli autisti nell’apertura di account necessari per i pagamenti digitali. La normativa mira a regolamentare le modalità di pagamento e a promuovere l’uso di sistemi elettronici nel settore del trasporto pubblico.

l’aggiornamento normativo sui pagamenti elettronici nei taxi di hong kong stabilisce obblighi chiari per l’operatività quotidiana, accompagnati da iniziative di promozione e supporto operativo. si delineano requisiti, tempistiche e strumenti a disposizione degli autisti, con attenzione alla conformità e all’efficacia delle transazioni digitali. l’obiettivo è garantire un’esperienza di pagamento più sicura e più efficiente per i passeggeri e per il tessuto professionale del trasporto pubblico. dal 1 aprile è previsto che ogni conducente di taxi offra almeno due media di pagamento elettronico, uno basato su codice QR e uno non-QR. tra i canali con codice QR figurano AlipayHK, WeChat Pay e BoC Pay, mentre tra i metodi non QR si citano octopus, carta di credito e FPS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

