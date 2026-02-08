Verbania | Polizia Stradale sanziona autisti taxi e Ncc per irregolarità su rimesse e fogli di servizio

La Polizia Stradale di Verbania ha multato diversi autisti di taxi e Ncc durante controlli mirati. Gli agenti hanno verificato le rimesse e i fogli di servizio, riscontrando irregolarità che potrebbero portare a sanzioni più severe. Alcuni conducenti non avevano rispettato le norme sulle registrazioni, e ora rischiano di perdere l’autorizzazione a lavorare. La polizia promette di continuare a vigilare sul settore per garantire che tutti rispettino le regole.

La Polizia Stradale di Verbania ha intensificato i controlli sul settore delle licenze taxi e Noleggio con Conducente (Ncc), rilevando una serie di irregolarità che gettano un’ombra sulla corretta applicazione delle normative. L’operazione, condotta nelle scorse ore, ha portato alla sanzione di diversi operatori e, in alcuni casi, alla sospensione delle licenze, evidenziando una potenziale criticità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico non di linea. Le verifiche, mirate a garantire la legalità e la sicurezza dei passeggeri, hanno svelato pratiche non conformi alle disposizioni vigenti, sollevando interrogativi sulla scrupolosità di alcuni titolari nel rispetto delle regole.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Verbania Polizia

La polizia di Verbania ha multato otto autisti di taxi e Ncc a Domodossola.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Verbania Polizia

Argomenti discussi: Taxi e Ncc irregolari a Domodossola: scattano multe, sospensioni e sequestri dei veicoli; Gravi irregolarità nei servizi di taxi e noleggio: conducenti multati a Domodossola; Irregolarità nel servizio: tassisti sanzionati dalla Polizia Stradale; Controlli su taxi e Ncc: otto autisti e tassisti multati dalla polizia a Domodossola.

Esame della patente truccato con microcamera e auricolare, due denunce a VerbaniaSmascherato dalla polizia stradale un sistema di suggerimenti a distanza alla Motorizzazione di Domodossola: il candidato portato in ospedale per estrarre il dispositivo dall’orecchio ... giornalelavoce.it

Verbania, guidava con tasso alcolico 5 volte sopra il limiteUn uomo di 40 anni di Verbania è stato arrestato dalla polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale durante un controllo stradale. Fermato da una volante, è sceso dall'auto a torso nudo e ... ansa.it

Intervento della polizia stradale bolognese in autostrada nei pressi del casello di Sasso Marconi. Intervento successivo poi a Barberino di Mugello, dove un Suv in contromano è stato bloccato prima ceh potesse capitare una tragedia facebook

Polizia di Stato (@poliziadistato) / Posts / X x.com