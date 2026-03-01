Task force alla Farnesina Tajani | Oman sta chiudendo la frontiera italiani restino a Dubai

Una task force è stata istituita alla Farnesina, con il ministro Tajani che ha annunciato come l’Oman stia chiudendo la frontiera. In risposta, ha consigliato agli italiani di restare a Dubai, senza specificare ulteriori dettagli. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare l’attività dell’unità di crisi e di sostenere l’impegno delle autorità italiane in questa situazione.

Task force alla Farnesina per gli italiani nell’area del Golfo. Nella mattina di domenica 1° marzo si è svolta una riunione del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori in Iran e della regione per valutare l’andamento delle operazioni militari di Israele e Stati Uniti. Al termine Tajani ha avuto un incontro con la stampa. «La situazione con più italiani e incertezza a Dubai e Abu Dhabi» ha sottolineato il ministro che ha anche sottolineato che l’«Oman sta chiudendo frontiera, italiani restino a Dubai». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani - si legge in una nota - ha creato una «Task Force Golfo» rafforzerà il lavoro dell’Unità di Crisi e sosterrà l’impegno delle ambasciate e dei consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

