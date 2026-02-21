Dazi Tajani mobilita la task force di Sistema Italia

Tajani ha deciso di attivare la task force di Sistema Italia dopo la decisione di annullare i dazi imposti da Trump. La causa principale è la sentenza della Corte Suprema che ha bloccato le tariffe precedenti. Trump, infatti, aveva annunciato nuove imposte del 15% su tutti i prodotti, senza fare eccezioni. La misura ha creato tensioni tra le aziende italiane esportatrici. La reazione ufficiale mira a tutelare le imprese italiane colpite da questa decisione.

Dopo la sentenza della Corte Suprema, che ha annullato i dazi imposti da Donald Trump, il tycoon ha annunciato nuove imposte al 15% per tutti, senza distinzioni. Un passo prevedibile da parte del presidente Usa, che ha già trovato le reazioni dei Paesi europei, in primis del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale ha convocato la task force sui dazi del Sistema Italia, che riunisce agenzie governative come Sace, Simest, Ice e Cdp e rappresentanze imprenditoriali. Un incontro durante il quale, ha assicurato Tajani "forniremo alle imprese tutte le informazioni direttamente dal Governo affinché possano regolarsi".