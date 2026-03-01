Tar Salerno genitori contro la promozione del figlio disabile | la storia

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, il presidente della Sezione staccata di Salerno del Tar Campania ha parlato di una controversia tra genitori e scuola riguardante la promozione di un alunno disabile. Nel documento si evidenzia come i genitori si siano opposti alla decisione di promuovere il figlio, evidenziando un caso che ha attirato l’attenzione nel settore dell’istruzione e dei diritti fondamentali.

La vicenda è contenuta nel paragrafo dedicato ai "diritti fondamentali" della relazione del presidente della Sezione staccata di Salerno del Tar Campania Salvatore Mezzacapo "La cosa - spiega Mezzacapo a margine della cerimonia - inerisce al tema del sostegno dei minori con disabilità, che è un tema particolarmente delicato, e l'orientamento della sezione è abbastanza fermo: occorre assicurare a questi ragazzi un numero di ore di sostegno pari a quelle che sono indicate dal gruppo operativo o comunque certificate dalle strutture competenti. La vicenda è sicuramente molto particolare, tocca profili di particolare delicatezza, in cui veniva contestato dai genitori del minore la promozione del minore al ciclo successivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Ucraina, la storia una mamma con figlio disabile nel gelo di Kiev Disabile senza aiuti, il Tar contro il Comune di Colleferro (Roma)"Da oltre tre anni mio figlio è in attesa dei supporti necessari affinché possa vivere una vita dignitosa". Tutti gli aggiornamenti su Tar Salerno. Discussioni sull' argomento Tar Salerno, tempi record per i ricorsi; Inaugurazione Anno Giudiziario Tar Campania, sezione Salerno. Presente anche Fico. I dati; ANNO GIUDIZIARIO TAR DI SALERNO, TEMPI RECORD E ARRETRATO AZZERATO –. Autismo severo, il Tar di Salerno impone all’Asl 20 ore settimanali di terapia Aba per un adolescenteIl Tar di Salerno ha ordinato all’Azienda Sanitaria Locale di garantire venti ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale Aba a un adolescente salernitano affetto da autismo severo. agro24.it Sanità e sostegno, boom di ricorsi al Tar di Salerno - facebook.com facebook ANNO GIUDIZIARIO TAR DI SALERNO, TEMPI RECORD E ARRETRATO AZZERATO GUARDA IL VIDEO x.com