Ucraina, la storia una mamma con figlio disabile nel gelo di Kiev

Una madre con un figlio disabile affronta il freddo intenso di Kiev per cercare rifugio. La causa è l’invasione russa, che da quattro anni trasforma la città in un grande gelo. Le strade sono piene di edifici abbandonati e persone che lottano per trovare un riparo sicuro. La situazione mette in evidenza le difficoltà quotidiane di chi vive in questa città sotto assedio. La lotta per sopravvivere continua nonostante le temperature rigide.

In Ucraina quarto anniversario dell’invasione russa. Questi palazzi di Kiev sono enormi congelatori dove vivono migliaia di famiglie. La rete elettrica è stata gravemente danneggiata dai bombardamenti russi. Nelle case mancano corrente e riscaldamento. Di notte l’elettricità torna per 3 o 4 ore, poi di nuovo il buio. La temperatura negli appartamenti spesso scende sotto lo zero. Quando si riescono a raggiungere 10-15° è un lusso. Si vive in casa coperti e per qualche ora ci si rifugia nei tendoni riscaldati allestiti in città. Olesia, madre di due figli, uno di due anni, l’altro è un ragazzo, abita al 14° piano. 🔗 Leggi su Tv2000.it

