disabile senza aiuti il tar contro il comune di colleferro roma

Il Tar si pronuncia contro il Comune di Colleferro, Roma, in merito alla mancanza di supporti adeguati per una persona disabile. Da oltre tre anni, un genitore affronta l’attesa di assistenza essenziale affinché suo figlio possa vivere con dignità. La vicenda evidenzia le criticità nella gestione dei servizi sociali e la necessità di interventi tempestivi per garantire i diritti di persone con disabilità.

"Da oltre tre anni mio figlio è in attesa dei supporti necessari affinché possa vivere una vita dignitosa". Non vuole mostrarsi, questa madre, per tutelare suo figlio, un adolescente con disabilità cognitive gravi per il quale aveva richiesto al comune di Colleferro, dove vive a pochi chilometri da Roma, l'attivazione del progetto di vita. Un piano cioè previsto dalla legge che dovrebbe garantire percorsi personalizzati di inclusione sociale. Nel suo caso, basterebbe un logopedista, un supporto psicomotorio e lavorativo per non escluderlo dalla comunità. "Il Comune ci ha risposto che il progetto di vita era condivisibile ma non attuabile per carenza di fondi, questa cosa è inconcepibile", denuncia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

