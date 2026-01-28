Il Polo Universitario Aretino amplia l’offerta formativa

Il Polo Universitario Aretino annuncia l’apertura di due nuovi corsi di laurea. La decisione arriva dopo aver valutato le richieste degli studenti e le esigenze del territorio. La scuola punta a offrire più opportunità di studio e migliorare le prospettive di lavoro per i giovani di Arezzo. I corsi partiranno già dal prossimo anno accademico, mentre l’ateneo sta già lavorando alla promozione e all’iscrizione.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Il Polo Universitario Aretino, Fondazione di partecipazione che riunisce enti pubblici e privati, amplia la propria offerta formativa con l'attivazione di due nuovi corsi di laurea. Accanto al corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica già attivo dal 2014 in convenzione con il Politecnico di Milano, gli studenti avranno ora l'opportunità di formarsi anche in Scienze Chimiche e Patrimonio culturale, territorio e turismo sostenibile, corsi attivati in convenzione con l'Università di Siena. Il Polo Universitario Aretino è orientato ad estendere il modello didattico innovativo già utilizzato per il corso di Ingegneria Informatica, che prevede lezioni in presenza con docenti tutor, esami svolti ad Arezzo e accesso a una piattaforma multimediale ricca di materiali didattici, anche al nuovo corso di laurea in Scienze Chimiche.

