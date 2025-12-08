Motorola Edge 60 in ottima offerta | IP68 pOLED 120Hz e 50 MP OIS in offerta a meno di 220€

Tuttoandroid.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motorola Edge 60 al minimo storico: smartphone IP68 con display pOLED 120Hz, tripla fotocamera 50MP e batteria 5200mAh a soli 219€ su Amazon. Sconto del 42%! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

