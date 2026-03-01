A Taleggio, in provincia di Bergamo, si registrano frequenti tensioni tra passeggeri e autisti degli autobus, accompagnate da ritardi e disagi durante le corse. I mezzi spesso sono pieni e partono o arrivano in orario sbagliato, causando problemi anche con le coincidenze. La situazione è diventata molto difficile da gestire per chi utilizza quotidianamente il servizio.

Taleggio (Bergamo) – Liti e tensioni tra passeggeri e autisti, poca sicurezza a bordo dei mezzi strapieni, bus che partono e arrivano in ritardo, coincidenze con altre corse che saltano. È la fotografia della linea di bus San Giovanni Bianco-Vedeseta scattata dai sindaci di Taleggio, Gianluca Arnoldi, e di Vedeseta, Luca Locatelli, che per far conoscere la situazione, definita “intollerabile ed esasperante”, hanno scritto una lettera all’azienda Arriva, che gestisce il servizio, all’Agenzia del Trasporto pubblico locale (Tpl), a prefetto, carabinieri, istituto comprensivo San Giovanni Bianco, Ufficio scolastico provinciale e Provincia di Bergamo, chiedendo una soluzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taleggio e gli autobus della discordia: “Liti, ritardi e disagi. La situazione è esasperante”

