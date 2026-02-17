Via Saffi il cantiere della discordia La Lista Civica | Ritardi costi evitabili e tempistiche punitive per i cittadini
La Lista Civica di Forlimpopoli denuncia che i ritardi nel cantiere di via Saffi, iniziato mesi fa, stanno causando disagi ai residenti e ai commercianti locali. La causa principale risiede nei problemi di gestione e nei costi non preventivati che si sono accumulati nel progetto di riqualificazione, rallentando i lavori e aumentando le spese. Nei giorni scorsi, alcuni cittadini hanno segnalato che le strade sono rimaste chiuse più a lungo del previsto, impedendo il normale svolgimento delle attività quotidiane.
Il progetto di riqualificazione e nuova pavimentazione dell'asse viario, già al centro di un'assemblea pubblica e di accesi dibattiti in Consiglio, continua a dividere maggioranza e opposizione Non si placano le acque attorno al futuro di via Saffi a Forlimpopoli. Il progetto di riqualificazione e nuova pavimentazione dell'asse viario, già al centro di un'assemblea pubblica e di accesi dibattiti in Consiglio, continua a dividere maggioranza e opposizione. Se da un lato l'amministrazione, tramite l'assessore ai Lavori pubblici Adriano Poletti, ha illustrato i dettagli tecnici e le fasi dell'intervento, dall'altro la lista civica "La nostra città" solleva dubbi non tanto sull'utilità dell'opera – ritenuta necessaria – quanto sulle modalità e, soprattutto, sulle tempistiche scelte.🔗 Leggi su Forlitoday.it
