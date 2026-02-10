Ritardi e disagi alla mensa della Sant’Angelo a Sasso | i consiglieri Pd chiedono immediate verifiche

I genitori e gli insegnanti di Sant’Angelo a Sasso sono in agitazione per i disagi alla mensa scolastica di ieri. I consiglieri del Pd hanno chiesto subito verifiche e spiegazioni su quanto accaduto, che ha causato ritardi e confusione tra i bambini e le famiglie. La scuola si aspetta risposte rapide per evitare che si ripetano ulteriori disagi.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Chiediamo immediatamente chiarezza su quanto accaduto ieri alla mensa scolastica della Sant'Angelo a Sasso. I genitori hanno denunciato disagi e problematiche gravi, come ritardi nel servizio, pasti non sufficienti e una gestione non idonea. È inaccettabile che i bambini debbano attendere tanto tempo rispetto all'orario prefissato per mangiare a scuola o che si registrino problematiche gravi come quelle segnalate dai genitori. Per questo abbiamo richiesto la convocazione urgente della commissione consiliare Istruzione con l'audizione del delegato Marcello Palladino e del dirigente al ramo.

