Tajani | Trentini e Burlò rientrano tra stanotte e domani altri 42 detenuti italiani ancora in Venezuela

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato il rientro in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò, previsto tra stanotte e domani. Sono ancora 42 i detenuti italiani in Venezuela. Tajani ha sottolineato l'importanza di questo recupero e di un miglioramento nelle relazioni tra i due paesi, evidenziando un nuovo passo nel dialogo bilaterale.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che Alberto Trentini e Mario Burlò rientreranno in Italia a bordo di un aereo tra stanotte e domani: "L'importante è che stiano tornando a casa, ed è importante che siano cambiate le relazioni tra Venezuela e Italia, c'è stato un cambio di passo".

