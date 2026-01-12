Tajani | Trentini e Burlò rientrano tra stanotte e domani altri 42 detenuti italiani ancora in Venezuela

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato il rientro in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò, previsto tra stanotte e domani. Sono ancora 42 i detenuti italiani in Venezuela. Tajani ha sottolineato l'importanza di questo recupero e di un miglioramento nelle relazioni tra i due paesi, evidenziando un nuovo passo nel dialogo bilaterale.

Liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio di Tajani. Meloni: 'Gioria e soddisfazione' - LIVE BLOG - Il ministro degli Esteri: 'Sono in buone condizioni, nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas. ansa.it

Tajani: 'Lavoriamo incessantemente per liberare Trentini' - A pochi giorni dalle dure parole pronunciate dalla mamma di Alberto Trentini, il cooperante veneziano da un anno in carcere in Venezuela, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato il ... ansa.it

Il Messaggero. Sangho Lee · News Bulletin. Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani con un post su X. «È stato tutto così improvviso. Inaspettato. - facebook.com facebook

Liberazione Trentini, Meloni ringrazia Rodríguez. Tajani: “Premier preallertata ma serviva riserbo” x.com

