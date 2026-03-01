Tajani | Preoccupati per i tanti connazionali che devono rientrare Ad Abu Dhabi colpito un edificio vicino all' ambasciata italiana

In risposta alle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, ad Abu Dhabi un edificio vicino all’ambasciata italiana è stato colpito. Il ministro degli Esteri ha espresso preoccupazione per i numerosi connazionali che devono rientrare nel paese. L’attacco ha interessato un grattacielo situato nei pressi dell’ambasciata, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui responsabili.

Nella rappresaglia iraniana agli attacchi americani e israeliani, ad Abu Dhabi è stato colpito un grattacielo vicino all’ambasciata italiana. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Parlando in un punto stampa alla Farnesina, il ministro ha spiegato che «per questo motivo tutto il lavoro si sta svolgendo nella residenza e non in ambasciata». Pronto a riferire in Parlamento sull'Iran Tajani è «pronto» a riferire al Parlamento sulla crisi in Medio Oriente e gli sviluppi dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. «Stamattina mi ha chiamato la presidente Craxi per chiedermi se ero pronto a riferire alle commissione Esteri e Difesa al Senato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani»

Buongiorno. Abbiamo rafforzato le linee disponibili. L'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi è reperibile ai seguenti recapiti telefonici: +971 50 818 07 80 +971 50 010 19 98 L'Unità di Crisi della Farnesina è reperibile al seguente recapito telefonico: +39 0636225 x.com

