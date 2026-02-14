Karate | Manuel Cunti trionfa ad Abu Dhabi nell’Open League Master l’oro conferma l’eccellenza tecnica italiana

Manuel Cunti ha vinto l’Open League Master di karate ad Abu Dhabi, portando a casa l’oro e dimostrando di essere tra i migliori al mondo. La sua vittoria deriva dalla preparazione intensa e dalla costanza negli allenamenti, che hanno portato risultati concreti sul tatami. La gara si è svolta l’11 e il 12 febbraio 2026, attirando atleti da diversi paesi e mettendo in evidenza il talento italiano.

Manuel Cunti Conquista Abu Dhabi: L'Oro del Karate Riccionese nell'Open League Master. Manuel Cunti, atleta del Centro Karate Riccione, ha trionfato nell'Open League Master di karate, competizione internazionale disputata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, l'11 e il 12 febbraio 2026. Un risultato che consacra l'eccellenza della scuola riccionese e conferma la validità di un percorso di preparazione tecnica costante e mirato, portando l'atleta a competere ai massimi livelli globali. Un Percorso di Successi e Riconoscimenti. La vittoria ad Abu Dhabi rappresenta l'ultimo, brillante capitolo di una carriera sportiva in costante ascesa per Cunti, già Ambasciatore dello Sport nel Mondo per il Comune di Riccione.