Tajani | Guerra in Iran non ci sono militari o civili italiani coinvolti

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che nessun militare o civile italiano è coinvolto nel conflitto in Iran, precisando che l’Italia non ha partecipazioni dirette. Durante una conferenza stampa, ha riferito che un edificio vicino alla rappresentanza diplomatica italiana ad Abu Dhabi è stato colpito, senza specificare ulteriori dettagli o effetti sulla presenza italiana nella zona.

"Ad Abu Dhabi è stato colpito un edifico vicino alla nostra ambasciata. Non ci sono stati feriti fra i nostri connazionali. Alcune persone hanno cercato di entrare in Oman ma ora le autorità stanno chiudendo la frontiere e quindi molti stanno preferendo restare a Dubai, dove consigliamo di restare. Stiamo assistendo tutti gli italiani nelle altre parti del Medio Oriente e anche quelli che dovevano viaggiare su voli di ritorno soprattutto dalle Maldive attraverso Dubai", ha aggiunto. Il ministro ha assicurato che "non ci sono nè militari nè civili coinvolti in qualche modo così come a Teheran.

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo istituito una task force con 50 persone che seguono e coordinano i lavori delle nostre ambasciate nell'area.

