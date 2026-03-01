Iran Tajani Non ci sono italiani coinvolti seguiamo la situazione

Il ministro degli Esteri ha annunciato l'istituzione di una task force composta da 50 persone che monitorano e coordinano le attività delle ambasciate italiane nell'area. La dichiarazione arriva in seguito agli sviluppi recenti e si riferisce alla situazione in Iran. Finora, non risultano coinvolti cittadini italiani in eventi o episodi specifici legati a questa vicenda.

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo istituito una task force con 50 persone che seguono e coordinano i lavori delle nostre ambasciate nell’area. A Dubai e Abu Dhabi la situazione è più complessa e di forte incertezza. A Dubai soprattutto siamo molti attivi e tutte le persone sono assistite”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina.“Alcune persone hanno cercato di entrare in Oman ma ora le autorità stanno chiudendo la frontiere e quindi molti stanno preferendo restare a Dubai, dove consigliamo di restare. Stiamo assistendo tutti gli italiani nelle altre parti del Medio Oriente e anche quelli che dovevano viaggiare su voli di ritorno soprattutto dalle Maldive attraverso Dubai”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

