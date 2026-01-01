Crans-Montana strage di Capodanno a Le Constellation Bar | 47 morti Tajani | Ci sono italiani coinvolti

Nella notte di Capodanno, un incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana ha causato la morte di 47 persone e numerosi feriti. L'incidente, che si è verificato nella nota stazione sciistica svizzera, ha coinvolto anche cittadini italiani, come confermato dal ministro Tajani. La tragedia ha suscitato grande cordoglio e attenzione internazionale sulla sicurezza degli eventi pubblici e delle strutture ricettive.

Decine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite a causa di un incendio avvenuto nella notte in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Il rogo è scoppiato intorno all’1.30 durante i festeggiamenti di Capodanno all’interno del Le Constellation Bar. Secondo la testimonianza di due giovani francesi, le fiamme sarebbero divampate da alcune candeline di compleanno accese su bottiglie di champagne: una fiamma avrebbe raggiunto il soffitto in legno, incendiandolo rapidamente. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che ci sono italiani coinvolti. Strage di Capodanno a Crans-Montana – Le news in diretta Inizio diretta: 010126 15:30 Fine diretta: 010126 23:00 16:18 010126 Tajani: "Ho parlato più volte con Meloni, segue la situazione" “Ho parlato più volte” con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”, “che sta seguendo anche lei personalmente la vicenda. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, strage di Capodanno a Le Constellation Bar: 47 morti. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti” Leggi anche: Dramma a Capodanno, petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera: 47 morti, escluso il terrorismo. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti” Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti nel rogo. «Una sola via di fuga. Ricoverati tanti giovani» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana: strage alla festa di Capodanno; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera. Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, in fiamme locale frequentato da giovanissimi: più di 40 morti e 100 feriti. Tanti italiani in ospedale e tra i dispersi - Montana in Svizzera, in fiamme locale frequentato da giovanissimi: più di 40 morti e 100 feriti. blitzquotidiano.it

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Quaranta morti e un centinaio di feriti a causa di un’esplosione che ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. L’esplosione è avvenuta intorno all’1:30 nel noto bar “Le Constellation”, mentre si aspettava l’arrivo de - facebook.com facebook

Il medico italiano intervenuto a Crans-Montana: 'Situazione catastrofica'. La testimone: 'Una carneficina'. Il racconto di soccorritori e presenti. 'Il fuoco appiccato da candele su bottiglie di champagne' #ANSA x.com

