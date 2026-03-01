Il ministro degli Esteri ha annunciato la creazione della ‘Task Force Golfo’ in risposta all’attacco all’Iran, sottolineando che gli italiani sono tutti al sicuro. Ha affermato che l’obiettivo principale è garantire trasparenza e fornire quante più informazioni possibili, con l’intento di rassicurare le famiglie italiane con persone in quelle aree. La comunicazione mira a mantenere il pubblico informato sugli sviluppi.

“Tutto quello che stiamo facendo è mirato a garantire la massima trasparenza e a fornire il maggior numero possibile di informazioni, ma soprattutto a rassicurare le famiglie italiane che hanno parenti o amici in quelle zone”. Con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto il punto sulla situazione degli italiani bloccati nei Paesi arabi coinvolti nel conflitto iraniano. Il ministro ha spiegato che il Governo ha ricevuto rassicurazioni ufficiali dai Paesi ospitanti: sarà garantito il massimo sostegno e la massima assistenza ai cittadini italiani, anche dal punto di vista economico. Le strutture che in questo momento stanno accogliendo i connazionali saranno infatti coperte finanziariamente dagli Stati in cui si trovano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco all’Iran, Tajani: “Gli italiani stanno tutti bene, creata ‘Task Force Golfo’”

Iran, la Farnesina crea una "Task Force Golfo" per gli italianiFare il punto sulla situazione in Iran dopo le operazioni militari condotte da Israele e Stati Uniti: questo il tema al centro dell’incontro...

Iran, italiani sotto attacco in Kuwait. Tajani rassicura: “Stanno bene”Il ministro ha invitato tutti i concittadini che si trovano negli Emirati e nel Golfo a non uscire e non recarsi negli aeroporti Non ci sono italiani...

