Sabatino Santangelo il vero civil servant della politica napoletana

Sabatino Santangelo, conosciuto da molti come Tino, ha lasciato un segno forte nella politica di Napoli. Ricordato come un vero civil servant, ha sempre messo il servizio alla città al primo posto. La sua passione e dedizione si sono viste fin dagli anni ’90, quando credette in Alleanza Democratica e contribuì a costruire una lista per le elezioni di Bassolino. La sua scomparsa ha aperto un vuoto nel mondo politico napoletano, ma il suo esempio resta vivo tra chi lo ha conosciuto e stimato.

di Nello Formisano Il mio ricordo è antico, commosso ed è un lungo ricordo. Tino Santangelo fu il primo a credere in Alleanza Democratica e costruì una lista su Napoli quando ci fu la prima elezione di Bassolino nel 1993. Da quel momento in poi il lavoro di Sabatino Santangelo in consiglio comunale e nelle funzioni e ruolo di vicesindaco di Napoli con Rosa Russo Iervolino fu operoso e qualificato. Ricordo una cena a casa sua al corso Vittorio Emanuele col compianto ministro Willer Bordon, il fondatore di Alleanza Democratica, quando presi il posto di Tino nel ruolo di coordinatore regionale. La figura di Tino Santangelo mi ha colpito perché è il vero “civil servant” che in Francia è una costante.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Sabatino Santangelo

Questa mattina, il professore Claudio Quintano ha ricordato Sabatino Santangelo, scomparso recentemente.

È venuto a mancare Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, scomparso all’età di 89 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sabatino Santangelo

Argomenti discussi: Sabatino Santangelo, si toglie la vita e pone fine alla sua lunga vicenda giudiziaria; Addio a Sabatino Santangelo, fu vicesindaco nella giunta Iervolino; Ho vissuto nella legalità. Si uccide Tino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli; Napoli, morto il notaio Tino Santangelo: fu vicesindaco con Rosa Russo Iervolino.

Sabatino Santangelo, un uomo di altri tempi che ha segnato un'epoca tracciando il futuroRiceviamo e pubblichiamo il ricordo di Secondo Amalfitano dedicato a Sabatino Santangelo, notaio di straordinario spessore umano e professionale, protagonista silenzioso di passaggi cruciali della vit ... ilvescovado.it

Il professore Quintano ricorda Sabatino SantangeloIl professore Claudio Quintano partecipa con profondo cordoglio alla scomparsa del Notaio Tino Santangelo ricordandone la figura integerrima e il prezioso contributo offerto negli anni della fondazion ... ildenaro.it

Folla ai funerali di Sabatino Santangelo: “Ha subito tante sofferenze” x.com

Con 32 consiglieri presenti si è aperta la seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato. L’Aula ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Sabatino Santangelo, già Presidente del Consiglio comunale e Vicesindaco. Il sindaco Manfredi - facebook.com facebook