Svelato il mistero del tenero abbraccio fra due scheletri dell'era glaciale | erano mamma e figlia

Dopo più di sessant’anni dal primo ritrovamento, gli scienziati hanno finalmente chiarito che i due scheletri dell’era glaciale trovati in Calabria sono una madre e una figlia, abbracciate nel sito del Paleolitico. La scoperta riguarda le ossa di due persone che sono state rinvenute tese e avvicinate, suscitando interesse tra gli esperti. Il ritrovamento è stato pubblicato in uno studio recente.

A oltre 60 anni dal ritrovamento, gli scienziati hanno svelato il segreto di due scheletri rinvenuti abbracciati in un sito del Paleolitico in Calabria. Erano mamma e figlia. La seconda era affetta da una rara malattia genetica, ma fu amata e accudita dalla sua famiglia preistorica.