Svelato il mistero degli scheletri a Cecchignola | non c'è Emanuela Orlandi ipotesi duplice omicidio
Recenti ritrovamenti a Cecchignola, Roma, hanno portato alla luce ossa umane che hanno suscitato molta attenzione. Tuttavia, le analisi non indicano un collegamento con Emanuela Orlandi. Attualmente, si ipotizza che si tratti di un duplice omicidio avvenuto nel 2020. Questo rinvenimento apre nuove piste di indagine e approfondimenti sul caso.
