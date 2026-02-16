?Scacco alle cartiere della ’ndrangheta | 16 condanne NOMI

La procura di Bologna ha condannato sedici persone coinvolte in una rete di frode fiscale legata alla ’ndrangheta. Le indagini hanno smascherato un sistema illecito di evasione che ha provocato perdite milionarie alle casse dello Stato. Gli imputati gestivano false società e falsificavano documenti per nascondere il denaro sporco.

Scacco alle "cartiere" della 'ndrangheta: sedici condanne a Bologna per un sistema di evasione fiscale. Bologna, 16 febbraio 2026 – Si è concluso oggi, presso il Tribunale di Bologna, un importante capitolo dell'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata di Cutro nel tessuto economico emiliano. Il Giudice per le Udienze Preliminari, Domenico Truppa, ha emesso una sentenza che ha portato alla condanna di sedici persone coinvolte in un complesso sistema di società "cartiere" utilizzate per l'evasione fiscale, un duro colpo per la cosca dei Grande Aracri e le sue ramificazioni nel Nord Italia.