Le operazioni finanziarie illecite per aiutare aziende in dissesto 15 condanne

Nel 2019, antimafia e Guardia di Finanza hanno smantellato un’associazione che, tramite operazioni finanziarie illecite, aiutava aziende in dissesto. L’operazione “Default” ha portato a 15 condanne con oltre cinquant’anni di carcere complessivi. Questa vicenda evidenzia le conseguenze penali per chi utilizza pratiche illegali nel settore finanziario, sottolineando l’impegno delle autorità nel contrasto a tali illeciti.

