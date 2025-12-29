Le operazioni finanziarie illecite per aiutare aziende in dissesto 15 condanne
Nel 2019, antimafia e Guardia di Finanza hanno smantellato un’associazione che, tramite operazioni finanziarie illecite, aiutava aziende in dissesto. L’operazione “Default” ha portato a 15 condanne con oltre cinquant’anni di carcere complessivi. Questa vicenda evidenzia le conseguenze penali per chi utilizza pratiche illegali nel settore finanziario, sottolineando l’impegno delle autorità nel contrasto a tali illeciti.
Oltre cinquant'anni di carcere. Questo il verdetto del tribunale per gli imputati dell'operazione “Default” con cui nel 2019 Antimafia e guardia di finanza hanno sgominato un'associazione che aiutava le aziende in dissesto con una serie di operazioni illegali dal punto di vista finanziario. Oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
