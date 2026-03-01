SuperG maschile di Garmisch posticipato | le cause e il orario

Il SuperG maschile di Garmisch è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche. La decisione è stata presa dagli organizzatori in seguito alle previsioni di maltempo che interessano la zona. La gara, prevista inizialmente per questa mattina, si svolgerà in un orario diverso, ancora da definire. La modifica riguarda tutte le fasi della competizione e coinvolge atleti e staff.

Nel contesto della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, le condizioni meteorologiche guidano spesso la dinamica delle gare. In Germania, a Garmisch-Partenkirchen, una fitta nebbia ha influito sul programma del super-G maschile, imponendo un rinvio di mezz’ora e un’avvio spostato alle 11:45. L’attenzione resta alta sulle possibilità di disputa, tra tattiche di gara e gestione della visibilità residuale. Contemporaneamente, in Soldeu, Andorra, è confermato l’appuntamento per il secondo super-G femminile alle 10:15, con una finestra temporale che completa il quadro degli eventi di velocità. L’analisi odierna ruota intorno ai nomi che incarnano la tradizione azzurra nello sci, con atleti pronti a confrontarsi su tracciati tecnici e rapidi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

