In ritardo il superG maschile di Garmisch | nuovo orario e cosa è successo

A Garmisch Partenkirchen, in Germania, il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 è stato rinviato rispetto all’orario originale delle 11. La causa principale del ritardo è la presenza di nebbia che ha reso difficile la visibilità sulla pista. L’organizzazione ha comunicato il nuovo orario, senza specificare quando si svolgerà la gara. La partenza non è ancora stata ufficialmente confermata.

Finora a Garmisch Partenkirchen (Germania), la grande protagonista è la nebbia: il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previsto alle ore 11.15, è stato rinviato di mezz’ora e scatterà, dunque, alle ore 11.45. Nebbia permettendo, nella gara teutonica saranno protagonisti nove italiani, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese. Confermata, invece, la partenza alle 10.15 per il secondo superG femminile di Soldeu (Andorra), nel quale saranno all’opera ben dieci azzurre, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - In ritardo il superG maschile di Garmisch: nuovo orario e cosa è successo Cambia il programma della discesa maschile a Garmisch: nuovo orario, motivo e tvLa discesa libera maschile di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha subito un cambiamento di programma a causa delle... Nuovo orario e diretta tv della discesa maschile a Garmisch: ecco le modifiche al programmaIn settimana la località tedesca di Garmisch-Partenkirchen ha registrato temperature estremamente elevate per la stagione, con un picco di 16°C... Una raccolta di contenuti su Garmisch. Temi più discussi: RECAP! Goggia 6ª nel SuperG di Aicher, ma resta leader. Brignone, che rischi!; SuperG, a Soldeu azzurre fuori dal podio: Goggia sesta, Brignone (al rientro) si piazza al 15° posto; Ritorno difficile per Federica Brignone in Coppa del Mondo, è quindicesima a Soldeu; Sci: la tedesca Aicher vince il SuperG a Soldeu, Goggia 6a ma sempre leader. Brignone 15.a. In ritardo il superG maschile di Garmisch: nuovo orario e cosa è successoFinora a Garmisch Partenkirchen (Germania), la grande protagonista è la nebbia: il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previsto ... oasport.it SuperG a Soldeu, vince Aicher. Goggia sesta, ma ancora leader. Brignone sbaglia ed è 15ªAd Andorra riparte anche il superG. Goggia perde dei punti da Robinson, ma è ancora in testa alla classifica di specialità ... gazzetta.it Alle 11:15 scatta il SuperG maschile di Garmisch Gli azzurri sono pronti a dare battaglia Paris, Casse, Franzoni guidano il gruppo… ma attenzione anche a Innerhofer, Schieder, Bosca & Co Diretta su Rai 2 Chi salirà sul podio #CoppaDelM - facebook.com facebook Franzoni quarto a Garmisch, Brignone sbaglia in SuperG. Tripletta svizzera nella discesa in Germania, a Soldeu vince Aicher #ANSA x.com