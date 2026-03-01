Cancellato il superG di Garmisch | cos’è successo in Germania e la causa dello stop dopo tanti rinvii

Il superG maschile di Garmisch, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stato cancellato a causa della fitta nebbia che si è formata nella località tedesca. La gara era stata rinviata più volte prima di essere definitivamente annullata. Nei giorni precedenti, nella zona si erano registrate temperature primaverili che hanno contribuito alla decisione.

Il superG maschile di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stato cancellato a causa della fitta nebbia che ha fatto capolino nella località tedesca, dove nei giorni scorsi si erano registrate temperature primaverili. La decisione è stata presa dagli organizzatori alle ore 12.20, dopo una serie di continui rinvii che avevano caratterizzato la mattinata in Baviera. La gara era originariamente prevista alle ore 11.15 ed era stata rinviata di trenta minuti, poi si è deciso di slittare il tutto di un’ora e di annunciare il via della prova alle ore 12.45. Alle ore 11.00 si è svolta la ricognizione in pista degli atleti e le condizioni non sono migliorate più di tanto, si è aspettato ancora un po’ di tempo, ma non si è aperta la finestra tanto auspicata e si è arrivati alla dolorosa cancellazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

