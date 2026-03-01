SuperG capolavoro Goggia | prima a Soldeu Pirovano quinta Brignone soltanto ottava

Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu, in Andorra, conquistando il primo posto dopo essere arrivata sesta nella gara precedente. Pirovano si è piazzata al quinto posto, mentre Brignone si è classificata ottava. La gara si è svolta ieri, attirando l'attenzione degli appassionati di sci alpino.

Si chiude come meglio non poteva il week-end della bergamasca che vince la prova di SuperG ad Andorra: ecco com’è andata Magnifica Sofia Goggia: la bergamasca fa una gara sublime classificandosi al primo posto nel SuperG di Soldeu, Andorra, dove ieri si era piazzata al sesto posto. Il miglior tempo è il suo con 1’25”95. In seconda posizione, a soli 14 centesimi, la tedesca Emma Aicher, terzo posto per la norvegese Lie Kajsa Vickhoff a 31 centesimi di ritardo. Una gara splendida, senza sbavature, quella della Goggia che si mette tutte dietro e acquista nuovi e preziosi punti in Coppa del Mondo. Buone le prove anche di Laura Pirovano, quinta, e Federica Brignone ottava che non ha trovato la confidenza sperata con il tracciato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

