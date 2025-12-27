Sci alpino Goggia soltanto ottava nel SuperG davanti a lei Della Mea settima

Non riesce ad andare oltre l'ottavo posto Sofia Goggia nel SuperG di Sommering con il tempo di 1'58"34: nella prima manche la sciatrice bergamasca ha chiuso con l'undicesimo tempo migliorando di quattro posizioni nella seconda e decisiva frazione. Davanti a lei (settima) si è piazzata l'azzurra Lara Della Mea che ha ottenuto il miglior risultato della carriera. A vincere lo slalom gigante è l'austriaca Julia Scheib in 1'56"46, secondo posto per la svizzera Camille Rast in 1'56"60 e la svedese Sara Hector terzo in 1'56"86. I risultati della prima manche. Nono posto per Lara Della Mea e undicesimo per Sofia Goggia nella prima manche del gigante di Semmering, in Austria: a metà gara a essere stata davanti la svedese Sara Hector (poi è arrivata terza) che con il tempo di 57"15 ha preceduto di soli due centesimi di secondo l’austriaca Julia Scheib (arrivata prima) e di 0"13 Lara Colturi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

