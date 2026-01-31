goggia e brignone prima e seconda nel wcsl di superg pirovano mina vagante per il pettorale olimpico

Sofia Goggia si piazza seconda nel superG di Crans Montana, lasciando il primo posto a Brignone. La gara si è svolta nella località svizzera e ha confermato la buona forma delle italiane in vista delle prossime competizioni. Più a sorpresa, Pirovano si fa largo come possibile outsider per il pettorale olimpico.

Sofia Goggia ha conquistato il secondo posto nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. La fuoriclasse bergamasca è stata beffata dalla padrona di casa Malorie Blanc, scesa quattro pettorali dopo di lei e capace di piazzare il colpaccio. Si tratta comunque del terzo podio stagionale in questa specialità per la 33enne, che si conferma al comando della classifica grazie anche alla vittoria conseguita in Val d’Isere, al terzo posto di St. Moritz e alla sesta posizione di Tarvisio. Federica Brignone, invece, ha commesso un grave errore nella parte alta e non è riuscita ad andare oltre la 18ma posizione in occasione del suo rientro in velocità: a dieci mesi dal terribile infortunio rimediato ai Campionati Italiani e dopo aver concluso al settimo posto il gigante di Kronplatz lo scorso 20 gennaio, la fuoriclasse valdostana ha pagato a caro prezzo una mezzo testacoda, pur risultando la terza donna più veloce nell’ultimo intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni ha raggiunto il top10 nella WCSL di discesa grazie ai risultati di Wengen e Kitzbuehel.

