Perugia-Verona oggi Supercoppa Italiana volley 2026 | orario finale tv programma streaming

Oggi alle 15.00 si gioca a Trieste la finale della Supercoppa Italiana di volley maschile tra Perugia e Verona. La partita si svolge nel capoluogo friulano, con l’assegnazione del trofeo che avviene con qualche mese di ritardo rispetto alla programmazione originale, che prevedeva l’evento in Arabia Saudita durante l’autunno. La sfida verrà trasmessa in diretta televisiva e streaming.

Oggi domenica 1° marzo (ore 15.00) si gioca Perugia-Verona, finale della Supercoppa Italiana di volley maschile: a Trieste si assegna il trofeo, con qualche mese di ritardo rispetto alla programmazione iniziale, che prevedeva la disputa dell’evento in Arabia Saudita nel cuore dell’autunno. Si preannuncia un confronto particolarmente appassionante e avvincente tra le prime due classificate della regular season della Superlega, che si è conclusa pochi giorni fa e che ha delineato il tabellone dei playoff scudetto. I Campioni del Mondo e d’Europa si presenteranno all’appuntamento dopo aver travolto la spuntata Trento con un secco 3-0 nella semifinale disputata ieri pomeriggio nel capoluogo giuliano, mentre i detentori della Coppa Italia sono riusciti a regolare Civitanova per 3-1 dopo due set iniziali decisi ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

