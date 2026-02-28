Volley maschile | Verona in finale di Supercoppa domani la sfida contro Perugia

La squadra di volley maschile di Verona ha raggiunto la finale della Supercoppa Italiana, battendo le avversarie nelle semifinali. Domani si prepara la sfida decisiva contro Perugia, che determinerà il vincitore della competizione. La partita si svolgerà in un impianto ancora da definire e vedrà protagonisti i due team qualificati per il titolo.

La Verona Volley scrive una pagina storica e conquista l’accesso alla finale della Supercoppa Italiana di volley maschile. A Trieste, gli scaligeri hanno superato la Lube Civitanova con il punteggio di 3-1 (27-25; 30-28; 17-25; 25-21), guadagnandosi per la prima volta la possibilità di giocare l’atto conclusivo del trofeo. Verona Volley è finale. La squadra scaligera domani domenica 1° marzo affronterà la Sir Safety Perugia, in una partita che mette di fronte la prima e la seconda forza della regular season di Superlega, secondo accoppiamenti stabiliti mesi fa. La vittoria dei veneti è maturata soprattutto nei momenti decisivi dei primi due set, entrambi combattutissimi e risolti ai vantaggi. 🔗 Leggi su Sportface.it

Verona-Perugia, quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana volley: programma, orario, tv, streamingPerugia e Verona si affronteranno nella finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile, che si giocherà domenica 1° marzo (ore 15.

LIVE Civitanova-Verona 1-3, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti conquistano la prima finale della loro storia nella competizione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 20.12 Domani Verona ... oasport.it

TRIESTE. PRESENTATA LA FINALE DELLA DEL MONTE SUPECOPPA ITALIANA DI VOLLEY MASCHILE IN PROGRAMMA IL 28 FEBBRAIO E IL 1° MARZO 2026 AL PALATRIESTE. - facebook.com facebook

Pallavolo: al via a Trieste la Del Monte Supercoppa. Domani e domenica il volley maschile protagonista al PalaTrieste #ANSA x.com