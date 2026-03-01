Sofia Goggia ha vinto il super G a Soldeu, migliorando il suo risultato rispetto alla settima posizione nella stessa gara. Pirovano si è piazzata quinta, mentre Brignone ha concluso all’ottavo posto. La gara si è svolta sulle piste di Soldeu, con le atlete che hanno affrontato le discese in modo deciso. La classifica di coppa del Mondo di specialità vede ora Goggia in testa.

Sofia torna al successo dopo il terzo posto nella libera di sabato e consolida il primato nella coppa el mondo di specialità: “Ma c’è ancora da stare sul pezzo” Sofia Goggia ritrova la vittoria nel super G di Soldeu e consolida il suo primato nella classifica di coppa del Mondo di specialità grazie al settimo posto, piuttosto deludente, ottenuto dalla Robinson che la insegue. La bergamasca dopo l’ottimo terzo posto in discesa libera si è confermata in ottime condiziuoni vincendo la gara di oggi. Quinto posto per Laura Pirovano: “Sono più contenta di ieri, mi sono sentita meglio e ho sciato meglio. Però sono contenta. Io al quinto posto? Va bene così. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Super Goggia nel Super G a Soldeu Pirovano quinta, Brignone ottava

SuperG, capolavoro Goggia: prima a Soldeu, Pirovano quinta. Brignone soltanto ottavaSi chiude come meglio non poteva il week-end della bergamasca che vince la prova di SuperG ad Andorra: ecco com’è andata Magnifica Sofia Goggia: la...

Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, Brignone ottava"Ho fatto una grande gara attaccando dall'inizio alla fine" ha detto l'azzurra SOLDEU (ANDORRA) - Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova...

Tutti gli aggiornamenti su Super Goggia.

Temi più discussi: Aicher alza la voce nel primo SuperG di Soldeu, Goggia è 6/a e mantiene il pettorale rosso, 8/a Pirovano; Goggia giù dal podio, ma mantiene il pettorale rosso! Rivivi la sua prova; A Soldeu è il giorno del super-g recupero di Zauchensee: 10 azzurre, c'è Brignone al via dopo Melesi, Curtoni e Goggia; Sci alpino: a Soldeu Elena Curtoni non riesce a trovare il giusto feeling.

SuperG femminile di Soldeu: vince una super Goggia. Poi Aicher e Lie, 5ª Pirovano, 8ª BrignoneSofia s'impone ad Andorra, conquista il 28° successo e consolida il primato in Coppa di specialità. 5° posto per Laura, ancora una volta poco lontana dal podio. Federica, 15ª ieri, oggi chiude all'8° ... gazzetta.it

La Goggia torna «super Sofi» e vince a Soldeu. «Ho fatto una gara all’attacco»Secondo sigillo staguionale per la campionessa bergamasca che consolida il primato nella classifica di specialità, il Super-g. ecodibergamo.it

With today’s victory, Sofia Goggia extends her lead in the Super G standings with two races remaining. These are the four athletes still in contention for the Supwr G Crystal Globe #fisalpine #worldcupsoldeu - facebook.com facebook

#Goggia torna a vincere: trionfo nel Super G di Soldeu. Pirovano e Brignone in Top10 x.com