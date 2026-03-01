Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu Brignone ottava

Sofia Goggia ha conquistato la vittoria nel superG di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, dichiarando di aver disputato una gara molto intensa e attaccando dall'inizio alla fine. La gara si è svolta in Andorra e ha visto anche la partecipazione di Federica Brignone, che si è piazzata all’ottavo posto.

"Ho fatto una grande gara attaccando dall'inizio alla fine" ha detto l'azzurra SOLDEU (ANDORRA) - Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La bergamasca ferma il cronometro sul tempo di 1'25"95 e centra la seconda vittoria in stagione, dopo quella sempre in superG in Val d'Isere lo scorso dicembre. Successo numero 28 in carriera per Goggia, che consolida la leadership nella classifica generale di disciplina. Seguono la tedesca Emma Aicher (+0"24) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0"31). Quinta a 0"77 Laura Pirovano, ottava a 0"99 Federica Brignone e 15esima a 2"15 Elena Curtoni.