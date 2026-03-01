Sull' Etna giorno e notte con le ciaspole | continuano le escursioni invernali

Sull’Etna si svolgono escursioni invernali giorno e notte con le ciaspole. La guida naturalistica propone un percorso tra i boschi del versante nord, dove si incontrano faggi, betulle e pini. Le escursioni sono organizzate in diverse fasce orarie e coinvolgono gruppi di appassionati che desiderano esplorare il paesaggio innevato. Le attività si svolgono regolarmente in questa stagione.

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un’escursione invernale sull’Etna innevata, lungo i suggestivi boschi del versante nord, tra faggi, betulle e pini. Il percorso attraversa il Canalone Quarantore ed il rifugio Baracca, offrendo panorami di grande impatto sui ripidi costoni del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Dopo l'ordinanza della prefettura di Catania, le guide vulcanologiche sospendono le escursioni al fronte lavico dell'EtnaLa dura presa di posizione del collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche da riferimento alle nuove restrizioni introdotte ieri, dopo il... Perché le persone continuano a morire di freddo a Milano e cosa c’entrano le Olimpiadi invernaliDall'inizio del nuovo anno sono già 7 le persone morte a causa del freddo a Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sull Etna Temi più discussi: SICUREZZA E SOCCORSO TRA I VERSANTI DELL’ETNA: AIUTATE 16 PERSONE DALLE VOLANTI DELLA NEVE DELLA POLIZIA DI STATO: UNA FERITA TRASPORTATA IN ELISOCCORSO IN OSPEDALE - Questura di Catania | Polizia di Stato; Agrumi di Cannero, un tocco di Mediterraneo sul Lago Maggiore; Cantina Passopisciaro ovvero l’amore di Andrea Franchetti per l’Etna; Giro della Sardegna 2026, fervono i preparativi per il ritorno del ciclismo internazionale nell’isola dopo 15 anni. L’assessore Cuccureddu: Un evento sportivo che accenderà i riflettori internazionali sulla nostra regione in un periodo nel quale i turisti iniziano a. Sull'Etna giorno e notte con le ciaspole: continuano le escursioni invernaliLa guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un’escursione invernale sull’Etna innevata, lungo i suggestivi boschi del versante nord, tra faggi, betulle e pini. Il percorso attraversa il Canalone ... cataniatoday.it Soft trekking sull'Etna e cucina wild in bivaccoSabato 14 marzo vi proponiamo un’esperienza che va oltre il semplice camminare: un trekking sul nostro vulcano con cucina outdoor in bivacco, per assaporare l’inverno etneo con tutti i sensi. Camminer ... cataniatoday.it La fioritura della saponaria sull'ETNA Contrasto incredibile fra la pietra lavica e i fiori— un contrasto di bellezza Fotografia di Giuseppe Coppola - facebook.com facebook