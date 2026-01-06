Dopo l' ordinanza della prefettura di Catania le guide vulcanologiche sospendono le escursioni al fronte lavico dell' Etna
Dopo l’ordinanza della prefettura di Catania, le guide vulcanologiche della Sicilia hanno deciso di sospendere temporaneamente le escursioni al fronte lavico dell’Etna. Questa scelta deriva da un senso di responsabilità e dalla volontà di garantire la sicurezza dei visitatori e degli operatori coinvolti. La decisione è stata presa con rammarico, ma in conformità alle indicazioni delle autorità competenti, in attesa di eventuali aggiornamenti.
Le guide alpine e vulcanologiche della Sicilia “con profondo rammarico e con alto senso di responsabilità la sospensione del servizio di accompagnamento professionale al fronte lavico. La decisione è conseguente all’introduzione di recenti restrizioni che, per modalità di applicazione e contenuti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
