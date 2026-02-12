Perché le persone continuano a morire di freddo a Milano e cosa c'entrano le Olimpiadi invernali

Da inizio anno a Milano sono già morte sette persone a causa del freddo. La stessa cifra dell’anno scorso, ma molti si chiedono perché il problema non si sia risolto. Alcuni collegano tutto alle Olimpiadi invernali, ipotizzando che le risorse siano state spostate altrove e che così si siano trascurate le persone più vulnerabili. La situazione resta difficile, e le autorità ancora non trovano soluzioni efficaci.

Dall'inizio del nuovo anno sono già 7 le persone morte a causa del freddo a Milano. In molti hanno parlato di "emergenza gelo", ma i numeri sono gli stessi del 2025: il motivo ha a che fare con le Olimpiadi invernali.

