La rivista Time ha annunciato che la Persona dell’Anno 2025 non è una persona. O meglio, lo è solo a metà. Il titolo è andato all’Intelligenza Artificiale e ai suoi architetti, quel manipolo di ingegneri, programmatori e ceo visionari che da Seattle a Shenzhen stanno ridisegnando l’orizzonte dell’umanità più in fretta di quanto potessimo immaginare. "Qualunque sia la domanda, AI è la risposta", scrive il Time. Un riconoscimento alla portata storica del fenomeno, e anche un modo elegante per lavarsi le mani dal dilemma di chi, a tutti gli effetti, stia davvero guidando questa accelerazione. Il punto è che il 2025 è stato l’anno in cui l’AI è passata dall’essere un tema alla moda all’essere la forza gravitazionale centrale dell’economia, della politica, della cultura e perfino della psicologia collettiva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’èra degli architetti invisibili: perché il Time ha incoronato l’AI "Persona dell'anno" 2025