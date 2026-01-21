hanno tentato di carpire i quesiti la polizia postale sulle tracce degli hacker

La polizia postale di Bologna sta indagando su un tentativo di accesso non autorizzato riguardante i quesiti del semestre aperto di Medicina. Gli agenti stanno lavorando per identificare gli autori e prevenire ulteriori episodi di hacking, garantendo la sicurezza delle prove e la regolarità degli esami.

La polizia postale di Bologna è sulle tracce degli hacker che hanno provato a ottenere in anticipo le domande dei test per il semestre aperto di Medicina. E indaga anche la Procura: l’esposto presentato da Cineca – il consorzio interuniversitario (in foto), centro d’eccellenza di Casalecchio di Reno, nell’hinterland bolognese, che ha gestito per il Ministero dell’Università il processo degli esami – è arrivato ieri sul tavolo del procuratore capo Paolo Guido. L’ipotesi di reato è ancora in fase di studio: può trattarsi di tentata truffa o tentato accesso abusivo al sistema informatico. La Procura sta valutando in queste ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tentativo di phishing sui test di Medicina, inchiesta a Bologna: hacker cercano di carpire le domande prima delle proveA Bologna sono stati segnalati tentativi di phishing rivolti agli studenti di Medicina, con l’obiettivo di ottenere illegalmente le domande degli esami prima delle prove.

