Successo per Aspettando la Tirreno Adriatico Storia presente e futuro del ciclismo cortonese

In tanti all’evento-preludio della «Corsa dei due mari». Mercoledì 11 marzo la partenza di tappa La grinta di Eros Capecchi, il ricordo di Ivo Faltoni e Lido Sartini, le storie dei protagonisti del ciclismo contemporaneo. È stata un successo l’iniziativa «Aspettando la Tirreno Adriatico», l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale di Cortona per valorizzare il ciclismo locale in attesa della «Corsa dei due mari» che vedrà Cortona partenza di tappa mercoledì 11 marzo. Dopo i saluti del sindaco Luciano Meoni e dell’assessore allo Sport, Silvia Spensierati, l’incontro è stato aperto dall’intervento di Eros Capecchi. Si sono susseguite le presentazioni delle prossime manifestazioni ciclistiche cortonesi, a partire dalla Bacialla Bike, che torna il prossimo 8 marzo a Terontola grazie all’organizzazione dell’Asd Ciclismo Terontola. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tirreno-Adriatico 2026: Camerino protagonista con presentazione tappa e giovani promesse del ciclismo italiano.Camerino si prepara ad accogliere un momento chiave della Tirreno-Adriatico 2026.

