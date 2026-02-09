Da lunedì 9 a mercoledì 11 febbraio, al Visionario di Udine, torna in sala “Conan, il ragazzo del futuro”. È l’unica serie animata diretta dal leggendario regista giapponese Hayao Miyazaki, e nel 1981 arrivò in Italia, diventando subito un classico dell’animazione giapponese. Ora, dopo tanti anni, il film viene proiettato di nuovo per gli appassionati.

Unica serie animata diretta dal Premio Oscar Hayao Miyazaki, Conan, il ragazzo del futuro sbarcò in Italia nel 1981 diventando un caposaldo dell’animazione giapponese. Arriva ora per la prima volta nelle sale italiane – al Visionario da lunedì 9 a mercoledì 11 febbraio – con un montaggio degli ultimi episodi, pronta a far rituffare nell’infanzia gli spettatori degli anni passati e a far riscoprire a tutti sul grande schermo il primo lavoro del Maestro Miyazaki! Conan è un ragazzino che vive sull’Isola Perduta assieme al nonno. L’isola, abitata solo da loro due, è uno dei pochi affioramenti rimasti dopo l’innalzamento del livello dei mari. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Al Visionario da lunedì 9 a mercoledì 11 febbraio Conan, il ragazzo del futuro di Hayao Miyazaki

Approfondimenti su Hayao Miyazaki

Dal 9 all’11 febbraio, i cinema italiani ospitano Conan, ragazzo del futuro, in occasione del 45º anniversario della serie diretta da Hayao Miyazaki.

Questa settimana al cinema porta il ritorno di “Conan il ragazzo del futuro”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Hayao Miyazaki

Argomenti discussi: Il corso del 2026: la commedia; Memorabilia, una storia di famiglia al Visionario; Ascarelli, il visionario che inventò il Napoli: al Maschio Angioino la mostra e il libro di Nico Pirozzi; Costigliole, febbraio effervescente attivamente.

Lunedì del Cinema: Orfeo è mito e sperimentazione visiva di Virgilio VilloresiOrfeo è il film in programma domani per i Lunedì del Cinema al Gloria. Occhio a non lasciarsi fuorviare dal titolo che richiama al mito greco, ma l’Orfeo del film di Virgilio Villoresi è si un music ... ciaocomo.it

L'opera del maestro Hayao Miyazaki che ne racchiude la poetica è una superba parabola antimilitarista ed ecologista che anticipa paure, speranze e responsabilità del presente facebook

A partire da maggio, Rizzoli Lizard pubblicherà gli artbook de Il ragazzo e l'airone e di Principessa Mononoke e Il diario dei sogni a occhi aperti di Hayao Miyazaki. Il diario dei sogni a occhi aperti, pubblicato per la prima volta fuori dal Giappone, costerà 22 eur x.com