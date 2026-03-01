La regione del Veneto mantiene un contatto continuo con la Farnesina per seguire la situazione dei cittadini veneti presenti a Dubai e in altre zone considerate a rischio. Tra le persone monitorate ci sono tre studenti del Calvi di Padova. La comunicazione tra le autorità regionali e il ministero degli Esteri riguarda anche i veneti che si trovano in aree ad alta criticità.

La Regione del Veneto è in costante contatto con la Farnesina per monitorare la situazione dei cittadini veneti presenti a Dubai e nelle aree considerate a rischio. A renderlo noto è il Governatore veneto Alberto Stefani, che ha spiegato come l’attività di coordinamento sia in corso insieme alla Direzione relazioni internazionali dell’ente regionale. Tra i cittadini attualmente sotto osservazione figurano anche tre studenti dell’Istituto Calvi di Padova, la cui posizione viene seguita con particolare attenzione nell’ambito del monitoraggio attivato in queste ore. L’obiettivo, ha sottolineato Stefani, è garantire un flusso costante di informazioni e assicurare la massima assistenza ai veneti presenti nelle zone interessate dall’evoluzione della situazione internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Veneti a Dubai e nelle aree a rischio, Stefani: “Contatti costanti con la Farnesina, monitoriamo anche tre studenti del Calvi di Padova”

Sicurezza scolastica a Napoli, la dirigente del Marie Curie a Ponticelli: controlli periodici con metal detector tranquillizzano alunni e personale nelle aree a rischioLa misura rientra nelle disposizioni del Ministero dell’Interno, che ha rafforzato la sicurezza scolastica attraverso una circolare dedicata.

Addio Roma, nuova big per Dybala: “Contatti costanti”Dove sarà il futuro di Paulo Dybala? Forse non alla Roma, con la quale è in scadenza a giugno.

Aggiornamenti e notizie su Calvi di Padova.

Temi più discussi: A Dubai 204 studenti italiani bloccati e senza internet per la guerra in Iran. L'angoscia delle famiglie: Siamo preoccupati per il loro ritorno; VIDEO | Paura per gli italiani a Dubai: Iran bombarda, tremano i muri e detriti cadono su case; Private Equity Days 2026 - Veneto; Intesa Sanpaolo premia le Imprese Vincenti di Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige.

A Dubai 204 studenti italiani bloccati e senza internet per la guerra in Iran. L'angoscia delle famiglie: «Siamo preoccupati per il loro ritorno»La chiusura degli spazi aerei per l'escalation in Medio Oriente ha portato alla cancellazione del volo di ritorno dei giovani impegnati in un progetto di scambio. Molti sono minorenni. «Sono in tanti ... corrieredelveneto.corriere.it

Droni iraniani attaccano Dubai, paura tra gli italiani: ansia per 204 studenti bloccatiContinuano i raid missilistici dall'Iran su Dubai, anche il ministro Crosetto è rimasto bloccato nella capitale con la propria famiglia, fermi nella città anche un gruppo di 204 studenti italiani dell ... msn.com

Insieme alla direzione relazioni internazionali della Regione del Veneto, siamo in contatto con la Farnesina, per monitorare la situazione dei veneti a Dubai e nelle aree a rischio. Fra questi ci sono alcuni studenti dell’Istituto Calvi di Padova e Zuccante di Mest - facebook.com facebook