Striscioni antifascisti nelle scuole | quando rivendicare la Costituzione è un sentimento da combattere

In diverse scuole italiane sono comparsi striscioni con messaggi antifascisti, suscitando reazioni contrastanti tra studenti, insegnanti e amministratori scolastici. La presenza di queste scritte ha portato a discussioni sulla libertà di espressione e sul rispetto dei valori costituzionali, con alcune istituzioni che hanno deciso di intervenire per rimuoverli o denunciarli. La questione si inserisce nel dibattito più ampio sulla memoria storica e l’educazione civica nel sistema scolastico.