Striscioni antifascisti nelle scuole | quando rivendicare la Costituzione è un sentimento da combattere
In diverse scuole italiane sono comparsi striscioni con messaggi antifascisti, suscitando reazioni contrastanti tra studenti, insegnanti e amministratori scolastici. La presenza di queste scritte ha portato a discussioni sulla libertà di espressione e sul rispetto dei valori costituzionali, con alcune istituzioni che hanno deciso di intervenire per rimuoverli o denunciarli. La questione si inserisce nel dibattito più ampio sulla memoria storica e l’educazione civica nel sistema scolastico.
L’affermazione che la scuola pubblica italiana è antifascista dovrebbe essere una tautologia in un Paese che abbia veramente a cuore i propri principi costituzionali e la cura delle radici su cui fonda la Repubblica stessa. Si sta, invece, affermando un fenomeno inquietante e ambiguo, che parla molto chiaramente del clima che stiamo vivendo. Spuntano striscioni, realizzati artigianalmente da studentesse e studenti, che dichiarano che la propria scuola è antifascista: Liceo .. Antifascista; Istituto tecnico. Antifascista. Questi portatori di vigilanza democratica, impegno e consapevolezza avvertono la necessità di esprimere in maniera inequivocabile quel principio che sentono a rischio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
