Il tifo calcistico piange Quentin | da Lione a Roma striscioni in ricordo del giovane francese ucciso dagli antifascisti

Quentin Deranque è stato ucciso il 15 febbraio, durante una manifestazione antifascista, scatenando il dolore nel mondo del calcio. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha suscitato reazioni di solidarietà tra i tifosi. In diverse città italiane e francesi, gli appassionati hanno esposto striscioni e bandiere per ricordarlo. A Roma, i supporter hanno affisso uno striscione davanti allo stadio con la scritta “Riposa in pace Quentin”. La vicenda ha scosso anche gli appassionati di calcio, che si sono uniti nel lutto.

L’omicidio di Quentin Deranque ha lasciato attonito anche il mondo del calcio. Il 15 febbraio, in occasione di una partita contro il Nizza, i tifosi “Bad Gones” dell’Olympique Lione hanno esposto un grande striscione che riportava la scritta “Riposa in pace Quentin”. Nello stesso giorno, allo stadio Recchioni di Fermo, in occasione dell’incontro con il Montegranaro, il gruppo “Sotto mentite spoglie” della Fermana ha esposto uno striscione con su scritto “Nous sommes tous Quentin”. Anche i tifosi della Lazio hanno omaggiato il giovane di destra ucciso dagli antifascisti a Lione sabato 14 febbraio, fuori dallo Stadio Olimpico a Ponte Milvio, con un cartellone che recitava le parole “Quentin Rip”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il tifo calcistico piange Quentin: da Lione a Roma striscioni in ricordo del giovane francese ucciso dagli antifascisti Omicidio Quentin, spunta il video del pestaggio eseguito dagli antifascisti a Lione (video)Un video che mostra il pestaggio di Quentin, il giovane francese ucciso a Lione, è stato diffuso online. Lione, 23enne ucciso dagli antifascisti: sospeso assistente del deputato di MélenchonA Lione, un giovane di 23 anni è stato ucciso durante un'aggressione, e le autorità sospettano che un assistente di un deputato di Mélenchon sia coinvolto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Tuscia calcistica piange Nazareno Cerusico, ex Viterbese e MontefiasconeVITERBO - Anche la Tuscia piange Nazareno Cerusico, classe 1935, ex allenatore della Viterbese e calciatore del Montefiscone. E' morto all'eta di novant'anni. Nel calcio laziale era una vera ... ilmessaggero.it "Riposa in pace Quentin". Così ieri sera i Bad Gones del Lione, in occasione della partita contro il Nizza, hanno ricordato Quentin Deranque, l'attivista di 23 anni linciato giovedì proprio a Lione, e morto dopo due giorni di coma per le ferite ricevute. Tutto è facebook