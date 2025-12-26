iran sequestrata petroliera straniera in stretto hormuz

L’Iran ha sequestrato una petroliera straniera mentre attraversava lo strategico Stretto di Hormu z. Lo riferiscono oggi i media di Stato iraniani. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna, un capo provinciale del dipartimento di Giustizia Mojtaba Ghahramani ha riferito che la petroliera trasportava circa 4 milioni di litri, ovvero 25mila barili, di carburante di contrabbando quando le forze navali della Guardia Rivoluzionaria hanno sequestrato la nave. Ghahramani ha aggiunto che le forze armate hanno anche arrestato 16 membri dell’equipaggio straniero della petroliera, sottolineando che il sequestro ha rappresentato un duro colpo per i contrabbandieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

