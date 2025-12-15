La musica è un patrimonio di emozioni che valorizza i talenti Valditara | Risultati straordinari contro la dispersione

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato un messaggio video ai protagonisti di Scuola Futura Sanremo, sottolineando l'importanza della musica come patrimonio di emozioni e talento. L'iniziativa mira a valorizzare le eccellenze scolastiche e a contrastare la dispersione, evidenziando risultati straordinari nel percorso formativo dei giovani.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato un messaggio video agli studenti, ai docenti e ai dirigenti scolastici partecipanti a Scuola Futura Sanremo in occasione di Sanremo Giovani. L'articolo . Orizzontescuola.it TRIO A MODO - Medley Musica, emozioni e stile sotto le stelle: le Summer Nights Valdichiana Village - Punti vendita aperti fino alle 23 ARezzo, 30 giugno 2025 – Correva l’estate del ... lanazione.it Angelo Branduardi "Futuro Antico Ix Ferrara La Musica Alla Corte Degli Estensi" (Cd) È in arrivo il nuovo capitolo di “Futuro Antico”, la saga di pubblicazioni fonografiche firmate dal Maestro Angelo Branduardi volta alla riscoperta del patrimonio musicale antic - facebook.com facebook