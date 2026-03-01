Stefano Nazzi lunedì 2 marzo al Politeama Rossetti di Trieste

Lunedì 2 marzo, al Politeama Rossetti di Trieste, sarà presente il giornalista e scrittore Stefano Nazzi. Nazzi ha dedicato gran parte della sua carriera alla cronaca, trattando sia casi di grande notorietà sia eventi meno noti. La sua attività si concentra sull’approfondimento di vicende di attualità, portando alla luce dettagli e aspetti spesso poco coperti dai media tradizionali.

Giornalista e scrittore, Stefano Nazzi si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per Il Post. È inoltre l’ideatore e autore del podcast “Indagini”, da anni in testa alle classifiche dei più ascoltati del genere true crime (nel 2024 il suo podcast è stato per 43 settimane consecutive sul podio della classifica di Spotify Italia ed è stato ascoltato in 118 paesi). Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media. 🔗 Leggi su Udine20.it

Stefano Nazzi torna al Rossetti con con una nuova storia di true crimeStefano Nazzi riporta il true crime italiano al Rossetti con una storia inedita, l’appuntamento è per il 2 marzo.

