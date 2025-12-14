CRISTIANO DE ANDRÉ il 14 aprile 2026 a Trieste al Politeama Rossetti

Il 14 aprile 2026, Cristiano De André si esibirà al Politeama Rossetti di Trieste con il concerto “De André Canta De André Best of 2026”, parte di un tour che rende omaggio al padre Fabrizio e al suo repertorio senza tempo. L’evento rappresenta l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia, offrendo al pubblico un’occasione unica di rivivere le emozioni delle sue canzoni più celebri.

Da aprile 2026 CRISTIANO DE ANDRÉ si esibirà in concerto in tutta Italia con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF 2026 ”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali: il 14 aprile arriverà finalmente anche a Trieste, sul palco del Politeama Rossetti, unico appuntamento del tour in Friuli Venezia Giulia. I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con Alveare Produzioni – saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 9 dicembre online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietteria del Politeama Rossetti. Udine20.it

Il Best Of Tour di Cristiano De André è stato poesia necessaria, musica attenta ed emozioni fortissime. Un viaggio speciale, che non si ferma: ci vediamo in primavera, con nuove date nei teatri. Info e biglietti https://bit.ly/deandrebestoftour26 - facebook.com facebook