Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore di Sanremo dopo Carlo Conti | l’annuncio stasera sul palco dell’Ariston

Sarà Stefano De Martino il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. L’annuncio ufficiale verrà dato sul palco dell’Ariston questa sera stessa nel gran finale del Festival. Sarà qui che Carlo Conti, attuale direttore artistico e conduttore della kermess, passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027. Ne dà notizia l’Adnkronos. La scelta di De Martino era nell’aria da tempo, ma nei giorni scorsi i dirigenti Rai non avevano voluto né confermare né smentire l’indiscrezione, rimandando ogni annuncio al termine dell’edizione numero 76 del Festival della musica italiana. Sanremo, l’endorsement di Adriano Celentano a Ermal Meta per la canzone su Gaza: «Impossibile che tu non vinca». 🔗 Leggi su Open.online

Un annuncio in diretta, un’opzione scritta nero su bianco e un nuovo baricentro per il Festival: perché la scelta di Stefano De Martino può ridisegnare Sanremo - facebook.com facebook

L'Adnkronos riporta "la possibilità che il conduttore di 'Affari Tuoi' si affacci alla puntata di stasera è concreta" Probabilmente ci sarà il passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino #sanremo2026 x.com